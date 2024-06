Calo vendite in Germania: Tesla offre un bonus ambientale di 6.000 euro

MeteoWeb

Un bonus ambientale per contrastare il calo delle vendite in Germania. È l’idea di Tesla che offre uno sconto di 6.000 euro su Tesla Model Y nel Paese. Fino al 30 giugno 2024, i veicoli elettrici già prodotti nello stabilimento Tesla a Grunheide saranno disponibili con questo sconto promozionale. Dall’offerta sono esclusi i veicoli usati. Il bonus ambientale Tesla non è cumulabile con altre offerte come il finanziamento agevolato all’1,99%. Per poter beneficiare del bonus, il veicolo dovrà essere consegnato entro il 30 giugno.

Tesla ha recentemente registrato un calo significativo delle vendite in Germania: nei primi cinque mesi, ha venduto circa il 40% in meno di Tesla Model Y rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Di conseguenza, le scorte nello stabilimento di Grunheide sono elevate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.