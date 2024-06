Carburanti: stop ai ribassi, prezzi fermi alla pompa

MeteoWeb

Terzo rialzo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati. Brent di nuovo sopra gli 80 dollari. Immobile il panorama dei prezzi dei carburanti, sia sui listini che alla pompa. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,849 euro/litro (invariato, compagnie 1,852, pompe bianche 1,842), diesel self service a 1,698 euro/litro (invariato, compagnie 1,701, pompe bianche 1,691). Benzina servito a 1,992 euro/litro (invariato, compagnie 2,032, pompe bianche 1,911), diesel servito a 1,842 euro/litro (invariato, compagnie 1,882, pompe bianche 1,760). Gpl servito a 0,708 euro/litro (invariato, compagnie 0,717, pompe bianche 0,697), metano servito a 1,326 euro/kg (invariato, compagnie 1,343, pompe bianche 1,312), Gnl 1,208 euro/kg (invariato, compagnie 1,211 euro/kg, pompe bianche 1,206 euro/kg).

