Catania, cinque incendi in diverse zone della provincia

A Catania e provincia si sono registrati incendi di sterpaglie in diverse zone quali Caltagirone, Vizzini e Licodia Eubea. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, le sterpaglie hanno preso fuoco a e gli interventi da parte dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco della zona sono ancora in corso. Non si registrano danni a persone o abitazioni.

