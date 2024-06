Cercatore di funghi disperso nel Cuneese: ricerche in corso

MeteoWeb

A Rittana, nel Cuneese, sono in corso le ricerche di un cercatore di funghi di cui è stato denunciato il mancato rientro. L’autovettura dell’uomo è stata trovata in località Chiot Rosa dove sono confluite le squadre del Soccorso Alpino Piemontese con gli specialisti in ricerca dispersi e le unità cinofile, compreso un cane molecolare. Sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

