Il cielo del mese di giugno, dal Solstizio alle congiunzioni

Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva il cielo del mese di giugno 2024, il sesto mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il primo dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe).

Il cielo del mese di giugno 2024

Il Sole si trova nella costellazione del Toro fino al 21, poi passa nei Gemelli. Quest’anno il Solstizio d’Estate cade il 20 giugno, alle 22:50 ora italiana.

La Luna sarà in fase di Novilunio il 6, Primo Quarto il 14, Plenilunio il 22 e infine Ultimo Quarto il 28. Il nostro satellite si trova nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita il 2 (perigeo, 368.107 km), nel punto opposto il 14 (apogeo, 404.077 km), e tornerà al perigeo il 27 (369.291 km).

Per quanto riguarda l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio sarà difficile da osservare: inizialmente visibile al mattino, scompare a metà mese per poi ricomparire la sera negli ultimi giorni. Venere, dopo la congiunzione solare del 4 giugno, rimane basso sull’orizzonte occidentale e sarà osservabile meglio solo dopo un mese. Marte aumenta la sua visibilità nelle ore notturne, situato tra Giove e Saturno. Giove, dopo la congiunzione solare di maggio, riappare basso nel cielo mattutino. Saturno è facilmente visibile nella seconda parte della notte, sorgendo sempre più presto, fino all’una di notte a fine mese. Urano riappare nel cielo mattutino, simile a Giove (necessario un telescopio per vederlo). Nettuno, osservabile nella seconda parte della notte, sorge dopo Saturno e prima del Sole (necessario un telescopio per vederlo).

Congiunzioni: Luna-Marte prima dell’alba del 3; Luna-Pleiadi-Giove-Mercurio prima dell’alba del 5 giugno; Luna-Saturno notte tra 26-27.

Per quanto riguarda le costellazioni, volgendo lo sguardo in direzione Nord troviamo come sempre le due Orse, con la Stella Polare nell’Orsa Minore e l’Orsa Maggiore che domina il cielo a Nord/Ovest. Dalla parte opposta rispetto alla Stella Polare, a Nord/Est, scorgiamo Cassiopea e Cefeo. A Ovest tramontano il Leone e la Vergine. A Sud/Est ammiriamo lo Scorpione.

