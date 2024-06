Il clima estremo di Saturno: ecco come le stagioni influenzano le tempeste planetarie

MeteoWeb

Saturno, il gigante gassoso del nostro Sistema Solare, manifesta variazioni significative nel calore emesso verso lo Spazio in base alle sue stagioni. È quanto emerge da una recente analisi dei dati raccolti dalla sonda Cassini della NASA. Proprio come una lampadina che alterna modalità di potenza alta e bassa, Saturno invia nello Spazio quantità variabili di calore, influenzando profondamente la sua atmosfera.

Un effetto evidente di questo flusso di calore è la turbolenza atmosferica, che genera tempeste nei suoi emisferi Nord e Sud, abbastanza forti da avvolgere l’intero pianeta. Gli scienziati hanno riportato queste osservazioni in un articolo pubblicato su Nature Communications. Tali cambiamenti stagionali nel calore radiato da Saturno e altri giganti gassosi non sono ancora inclusi nei modelli che descrivono il loro clima e la loro evoluzione, modelli che presuppongono una emissione di calore uniforme in tutte le direzioni e a un tasso costante.

Liming Li, professore di fisica all’Università di Houston e coautore del nuovo studio, ha scoperto già un decennio fa che il pianeta con gli anelli non emette energia uniformemente. “Crediamo che la nostra scoperta di questo squilibrio energetico stagionale renda necessaria una rivalutazione di quei modelli e teorie,” ha affermato Xinyue Wang, dell’Università di Houston, che ha guidato il nuovo studio.

Gli astronomi sanno da tempo che Saturno restituisce nello Spazio il doppio dell’energia che assorbe dal Sole. Questa energia supplementare proviene dalle profondità di Saturno, dove il calore residuo dalla sua formazione spinge le temperature a circa 8300°C, più calde della superficie del Sole. Gran parte di questo calore interno è un sottoprodotto della lenta compressione del pianeta dovuta alla sua gravità, e una parte potrebbe derivare dall’attrito causato dalla discesa dell’elio verso il nucleo del pianeta.

Quando la sonda Cassini della NASA è arrivata su Saturno nel 2004, il gigante gassoso si trovava in piena estate meridionale con il Polo Sud rivolto verso il Sole, mentre l’emisfero Nord era immerso nell’oscurità dell’inverno. L’equinozio del 2009 ha visto entrambi gli emisferi ricevere uguali quantità di luce solare. Cassini ha assistito a 3 stagioni nel Nord di Saturno prima del suo tuffo finale nell’atmosfera del pianeta nel settembre 2017: primavera, estate e inverno, ciascuna delle quali dura circa 7 anni terrestri.

Mentre le ricerche precedenti guidate da Li avevano mostrato che il calore radiato da Saturno variava in base alle stagioni, il nuovo studio rivela che tali variazioni periodiche sono dovute anche ai cambiamenti nelle quantità di luce solare assorbita, poiché il gigante gassoso oscilla ampiamente tra i punti più vicini e più lontani della sua orbita ellittica di 30 anni intorno al Sole.

“Non solo questo ci offre nuove intuizioni sulla formazione e l’evoluzione dei pianeti, ma cambia anche il modo in cui dovremmo pensare alla scienza planetaria e atmosferica,” ha detto Li.

Le nuove scoperte suggeriscono che i modelli attuali dei climi planetari necessitano di una revisione significativa per tenere conto delle influenze stagionali. Questo miglioramento potrebbe avere importanti implicazioni per la comprensione non solo di Saturno, ma anche degli altri giganti gassosi nel nostro sistema solare e oltre.

