Clima, Re Carlo III conferisce l’onorificenza di Cavaliere al presidente dell’Ipcc Jim Skea

A Jim Skea, presidente dell’Ipcc, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, una delle più alte onorificenze del Regno Unito: il cavalierato, conferito da Re Carlo III in occasione dei ‘New Year Honours’, l’assegnazione delle annuali onorificenze conferite dalla monarchia britannica a personaggi illustri che si sono distinti per il loro operato. La King’s Birthday and New Year Honours List 2024 è stata pubblicata questa mattina a Londra come supplemento alla Gazette n. 64423.

“Sono onorato“, dichiara Jim Skea che spiega di ricevere il riconoscimento “con un grande senso di orgoglio professionale e personale. In qualità di presidente dell’Ipcc – dice – sono grato per il privilegio che ho di poter lavorare con i migliori scienziati del mondo, con l’obiettivo di fornire i rapporti scientifici più autorevoli sul cambiamento climatico, consentendo ai politici a tutti i livelli di comprendere il nostro sistema climatico, il cambiamento climatico e come affrontarlo“.

Questa onorificenza, sottolinea Skea, “giunge nel mezzo di un decennio critico per l’azione per il clima ed è un potente riconoscimento alla voce della scienza. Il cambiamento climatico ha posto l’umanità di fronte a sfide senza precedenti. Ma la scienza e il lavoro dell’Ipcc hanno dimostrato che abbiamo le conoscenze, i mezzi e gli strumenti per affrontarli. Abbiamo libertà d’azione sul nostro futuro, se scegliamo di usarla”.

