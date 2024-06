L’incredibile concerto di Taylor Swift che ha provocato una serie di terremoti | FOTO

MeteoWeb

Taylor Swift è uno degli artisti più importanti dello scenario contemporaneo, e in questi mesi sta realizzando uno straordinario tour musicale che avrà il record di maggior incasso di tutti i tempi: si chiama Eras Tour e vede Taylor Swift esibirsi in 22 Paesi del Mondo in 152 differenti date.

Lo scorso 7 giugno, la cantante statunitense si è esibita per la prima di tre sere consecutive allo Scottish Gas Murrayfield Stadium di Edimburgo di fronte a 73 mila spettatori, battendo il precedente record di concerto con il più alto numero di spettatori della Scozia che era di 65 mila e risaliva alla performance di Harry Styles della scorsa estate.

Ebbene, gli esperti del British Geological Survey (BGS) hanno rilevato una serie di scosse di terremoto intorno al Murrayfield Stadium in tutte e tre le serate dei concerti di Taylor Swift, 7, 8 e 9 giugno. Le stazioni di monitoraggio sismico sparse per la città hanno registrato l’attività durante tutte e tre le rappresentazioni fino a 4 miglia di distanza dallo stadio. In un comunicato stampa, gli esperti sismologi del BGS hanno detto che “Ognuna delle tre serate ha seguito un modello sismografico simile, con le stesse canzoni, cioè ‘…Ready For It?’ ‘Cruel Summer’ e ‘Champagne Problems’, che ogni notte hanno provocato l’attività sismica più significativa“.

Secondo l’analisi dei dati dei sismografi, il ballo più “entusiasta” si è svolto la sera di venerdì 7 giugno, “sebbene la folla ogni notte abbia generato onde sismiche significative“, ha detto il BGS.

“Mentre gli eventi sono stati rilevati da sensibili strumenti scientifici progettati per identificare anche la più piccola attività sismica a molti chilometri di distanza, è improbabile che le vibrazioni generate dal concerto siano state avvertite da chiunque altro se non da coloro che si trovavano nelle immediate vicinanze”.

Secondo la BGS, l’attività ha raggiunto il picco di 160 battiti al minuto (bpm) durante “…Ready For It?“, quando la folla trasmetteva circa 80 kW di potenza, equivalenti a circa 10-16 batterie per auto elettriche. In base all’ampiezza massima del movimento (la distanza in cui si muove il terreno), l’evento di venerdì sera è stato il più energico con un piccolo margine, registrando 23,4 nanometri (nm) di movimento, contro 22,8 nm e 23,3 nm rispettivamente di sabato e domenica, hanno aggiunto gli esperti.

Callum Harrison, un sismologo della BGS, ha dichiarato sul sito web dell’organizzazione: “BGS è l’organismo nazionale responsabile della registrazione dei terremoti per informare il governo, il pubblico, l’industria e i regolatori e consentire una maggiore comprensione del rischio sismico e pianificare eventi futuri. È sorprendente che siamo riusciti a misurare da remoto la reazione di migliaia di spettatori dei concerti attraverso i nostri dati. L’opportunità di esplorare un’attività sismica creata da un diverso tipo di fenomeno è stata un’emozione”.

