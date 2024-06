Continua il caldo record in India, consumi elettrici alle stelle per i condizionatori

MeteoWeb

L’ondata di caldo record in India continua, la più lunga mai registrata nel Paese. Da settimane, le temperature a New Delhi e in altre regioni si mantengono tra i +44°C e +45°C. L’uso massiccio dei condizionatori ha fatto impennare i consumi elettrici, che questa settimana hanno raggiunto il record di 8.647 megawatt (Mw) nella capitale.

L’aumento della domanda di elettricità sta mettendo a dura prova la rete, causando numerosi blackout a Delhi. Uno di questi, avvenuto nei giorni scorsi, ha interessato l’aeroporto, creando disagi agli imbarchi ai terminal. Le foto sui social mostrano lunghe file di passeggeri davanti ai banchi del check-in, dove il personale attendeva il ripristino dei computer.

Il record di consumi registrato ieri a Delhi ha superato quelli precedenti durante questa prolungata ondata di caldo, il primo dei quali è stato registrato il 22 maggio scorso con un picco di 8.000 Mw. Ieri, in tutta l’India, il consumo di elettricità ha raggiunto 89.000 Mw. Secondo i servizi meteorologici, l’ondata di caldo estremo – che ha già causato decine di morti – persisterà ancora per alcuni giorni.

