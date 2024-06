Copernicus: maggio 2024, continua la serie di record globali per le temperature dell’aria e degli oceani

MeteoWeb

Il Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria superficiale e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. Inoltre, il bollettino include anche punti salienti riguardanti la primavera boreale (marzo-aprile-maggio). La maggior parte dei risultati segnalati si basa sul set di dati di rianalisi ERA5, che utilizza miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.

Maggio 2024, temperatura superficiale dell’aria e temperatura superficiale del mare

Maggio 2024 è stato più caldo a livello globale rispetto a qualsiasi altro maggio precedente nel registro di dati , con una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di +15,91°C , 0,65°C in più rispetto alla media 1991-2020 per maggio e 0,19°C in più rispetto al precedente massimo registrato a maggio 2020.

, con una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di , 0,65°C in più rispetto alla media 1991-2020 per maggio e 0,19°C in più rispetto al precedente massimo registrato a maggio 2020. Questo è il dodicesimo mese consecutivo ad essere il più caldo nel registro di dati ERA5 per il rispettivo mese dell’anno. Sebbene insolito, una serie simile di record di temperatura globale mensile si è verificata in precedenza nel 2015/2016.

nel registro di dati ERA5 per il rispettivo mese dell’anno. Sebbene insolito, una serie simile di record di temperatura globale mensile si è verificata in precedenza nel 2015/2016. Il mese è stato di 1,52°C più caldo rispetto alla media stimata di maggio per il 1850-1900, il periodo di riferimento preindustriale designato. La temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (giugno 2023 – maggio 2024) è la più alta mai registrata, con 0,75°C in più rispetto alla media 1991-2020 e 1,63°C in più rispetto alla media preindustriale 1850-1900.

La temperatura media europea per maggio 2024 è stata di 0,88°C in più rispetto alla media 1991-2020 per maggio, e il terzo maggio più caldo mai registrato per il continente.

per maggio 2024 è stata di rispetto alla media 1991-2020 per maggio, e il mai registrato per il continente. Le temperature sono state inferiori alla media sul Pacifico equatoriale orientale, indicando uno sviluppo di La Niña, ma le temperature dell’aria sull’oceano sono rimaste a un livello insolitamente alto in molte regioni.

La temperatura della superficie del mare (SST) media per maggio 2024 a 60 °S–60 °N è stata di +20,93°C, il valore più alto mai registrato per il mese.

Questo è il quattordicesimo mese consecutivo in cui la SST è stata la più calda nel registro di dati ERA5 per il rispettivo mese dell’anno.

Samantha Burgess, Direttore del Copernicus Climate Change Service (C3S), afferma: “il clima continua ad allarmarci: gli ultimi 12 mesi hanno battuto record come mai prima, causati principalmente dalle nostre emissioni di gas serra e da un ulteriore impulso dall’evento El Niño nel Pacifico tropicale. Finché non raggiungeremo emissioni globali nette pari a zero, il clima continuerà a riscaldarsi, continuerà a battere record e continuerà a produrre eventi meteorologici ancora più estremi. Se scegliamo di continuare ad aggiungere gas serra all’atmosfera, il 2023/2024 sembrerà presto un anno freddo, in modo simile a come appare ora il 2015/2016”.

Maggio 2024, punti salienti idrologici

Maggio 2024 è stato più umido della media su gran parte dell’Islanda, del Regno Unito e dell’Irlanda, dell’Europa centrale e della maggior parte dell’Europa sudorientale, a nord della Penisola Iberica e nella Russia occidentale. Le forti piogge hanno causato inondazioni diffuse e danni associati in Germania , Benelux e Italia , tra le altre regioni.

della media su gran parte dell’Islanda, del Regno Unito e dell’Irlanda, dell’Europa centrale e della maggior parte dell’Europa sudorientale, a nord della Penisola Iberica e nella Russia occidentale. Le forti piogge hanno causato diffuse e danni associati in , e , tra le altre regioni. Gran parte della Penisola Iberica, la Turchia sudoccidentale e una vasta regione dell’Europa orientale, tra cui la Fennoscandia meridionale e i Paesi baltici, sono state più asciutte della media.

A maggio 2024, è stato più umido della media su parti degli Stati Uniti e del Canada. Nell’Asia sudoccidentale, l’Afghanistan ha sperimentato precipitazioni e inondazioni eccezionali. I tifoni hanno colpito il Giappone, le Filippine settentrionali e la Cina meridionale. Ulteriori regioni più umide della media includono parte dell’Australia e dell’Africa sudorientale. Il Brasile meridionale ha visto forti precipitazioni che hanno aggravato le gravi inondazioni di aprile.

Condizioni più asciutte della media sono state osservate nel Messico settentrionale e in regioni degli Stati Uniti e del Canada, che hanno visto incendi boschivi, così come in tutta l’Asia, su gran parte dell’Australia, dell’Africa meridionale e del Sud America.

Maggio 2024, punti salienti del ghiaccio marino

L’estensione del ghiaccio marino artico è stata solo leggermente al di sotto della media, come a maggio 2022 e 2023.

L’estensione del ghiaccio marino antartico è stata dell’8% al di sotto della media, la sesta estensione più bassa per maggio nel registro di dati satellitari, notevolmente inferiore in termini di entità rispetto al record di -17% osservato a maggio 2023.

Punti salienti stagionali della primavera boreale 2024

La temperatura media globale per marzo-maggio 2024 è stata un record di 0,68°C al di sopra della media 1991-2020 per questi tre mesi.

della media 1991-2020 per questi tre mesi. La temperatura media europea per la primavera (marzo-maggio) del 2024 è stata la più alta mai registrata per la stagione, 1,50°C più calda della media stagionale 1991-2020 e 0,36°C più calda della precedente primavera europea più calda, nel 2014.

per la primavera (marzo-maggio) del 2024 è stata la 1,50°C più calda della media stagionale 1991-2020 e 0,36°C più calda della precedente primavera europea più calda, nel 2014. La primavera europea del 2024 è stata più umida della media su gran parte dell’Europa occidentale, Italia, Russia più occidentale e parte del Caucaso meridionale, nonché parti della Penisola Iberica e della Fennoscandia meridionale. Sono state registrate precipitazioni stagionali record in alcune parti di Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Irlanda.

Al contrario, è stata più secca della media nella Scandinavia settentrionale, nella maggior parte dell’Europa orientale e nella Spagna orientale.

Oltre all’Europa, da marzo a maggio 2024 il periodo è stato più umido della media in alcune parti del Nord America, sulla Penisola Arabica, in alcune parti dell’Asia sudoccidentale e centrale, in Giappone e nella Cina orientale. L’autunno australe è stato più umido della media nella maggior parte dell’Australia, nell’Africa meridionale orientale e nel Brasile meridionale.

Le regioni più secche della media includono il sud-ovest e parti degli Stati Uniti e del Canada interni, a ovest del Mar Caspio, l’Asia centrale e la Cina più meridionale, regioni dell’Australia, gran parte del Sud America e dell’Africa meridionale.

