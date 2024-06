Covid: verso lo stop definitivo delle mascherine nei reparti con pazienti fragili

MeteoWeb

Il 30 giugno potrebbe venire meno l’obbligo di indossare le mascherine per i lavoratori, gli utenti e i visitatori di reparti di strutture sanitarie che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi (individuati dalle stesse direzioni sanitarie), nonché delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali, come le RSA e gli hospice. La nuova ordinanza della direzione della Prevenzione del Ministero della Salute, che entrerà in vigore il 1° luglio, prevede di abolire questo ultimo baluardo dell’era Covid, promuovendo invece un “cambio di paradigma sulla responsabilità” tanto del cittadino quanto di chi tutela la sicurezza dei più fragili.

L’ordinanza include alcune raccomandazioni per i direttori sanitari delle strutture ma, salvo ripensamenti dell’ultima ora, si va verso l’abolizione dell’obbligo delle mascherine.

La precedente ordinanza, oltre a prevedere l’obbligo di mascherina nei reparti frequentati da persone fragili, dava discrezionalità alle direzioni sanitarie di decidere l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in altri reparti, come i pronto soccorso, e nelle sale d’attesa, consentendo di disporne l’uso anche per chi presentasse sintomi respiratori.

