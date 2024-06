Crolla un ponte stradale in Bolivia: almeno 7 morti | FOTO

MeteoWeb

Almeno sette persone hanno perso la vita a Santa Ana del Yacuma, nel dipartimento di Beni, in Bolivia, dopo essere rimaste schiacciate dalla struttura di un ponte stradale crollato all’improvviso. In dichiarazioni rilanciate dal quotidiano La Razon, il sindaco di Santa Ana, Rafael Menacho ha affermato che “finora abbiamo informazioni, dai parenti che sono qui con noi, di almeno sette vittime. E ci rammarichiamo ulteriormente perché una di esse era una giovane incinta di cinque mesi”.

Mentre i soccorritori sono ancora al lavoro, la Procura boliviana ha annunciato l’inizio di un’indagine per il reato di omicidio colposo, a causa della caduta del ponte denominato Rapulo. Non ci sono ancora spiegazioni chiare e precise sul perché si sia verificato questo incidente, avvenuto giovedì 6 giugno. Si è potuto appurare solo che la struttura del ponte ha ceduto al passaggio di un pesante camion per il trasporto di merci.

Il sindaco Roca ha confermato che, al momento del crollo, sotto il ponte c’era un gruppo di persone, fra cui otto membri di una stessa famiglia, che stavano riposandosi.

