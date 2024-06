Crosetto: “con il tour della nave Amerigo Vespucci l’Italia torna a raccontare se stessa al mondo”

MeteoWeb

“Abbiamo deciso di far salire sulla nave Vespucci il meglio dell’Italia, così per presentare in giro per il mondo quel che questo Paese ha fatto nei secoli e cosa potrà fare in futuro. Sia la grandezza passata, che quella futura. Utilizzare la nave Vespucci ci serve per entrare in ogni Paese nell’anima di quel Paese e raccontarci così in modo diverso”. Lo ha detto il Ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della conferenza in cui è stato presentato il Villaggio Italia e il tour della nave Amerigo Vespucci nel mondo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.