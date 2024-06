Cure odontoiatriche d’urgenza: come posizionare un’otturazione nello spazio?

MeteoWeb

Nell’ambiente unico della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove non ci sono medici a bordo, gli astronauti devono essere in grado di fornire assistenza medica di base tra loro. Questo include anche la gestione delle emergenze odontoiatriche. Vediamo come gli astronauti affrontano la necessità di posizionare un’otturazione dentale nello spazio.

Urgenze odontoiatriche nello spazio

Le urgenze odontoiatriche possono causare dolore significativo e disagio. È essenziale riconoscerle tempestivamente e agire di conseguenza.

Alcuni segnali di avvertimento includono:

– Dolore improvviso e acuto

– Gonfiore delle gengive

– Sanguinamento e ulcere orali

Quando si tratta di mettere un sigillo su un dente, gli astronauti devono seguire una procedura simile a quella sulla Terra. Dopo aver eseguito l’anestesia, il dentista posiziona la diga dentale, un sottile foglio di lattice o nitrile, per isolare l’area di lavoro. Quindi modella la parte del dente che accoglierà l’otturazione e chiude la cavità con il materiale scelto.

Secondo Alexey Zubritsky, l’otturazione in sé non è la parte più difficile. Tuttavia, eseguire procedure come una tracheotomia può essere più impegnativo dal punto di vista psicologico. Speriamo che queste competenze rimangano teoriche e non debbano essere utilizzate in situazioni reali a bordo della ISS.

