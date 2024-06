Deraglia un treno in Russia: almeno 70 feriti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Incidente ferroviario in Russia. Un treno è deragliato durante il viaggio da Vorkuta a Novorossiysk e sarebbero almeno 70 le persone rimaste ferite nell’incidente, che potrebbe essere collegato al maltempo. Dieci persone sono in gravi condizioni. L’incidente, che secondo le autorità è avvenuto a pochi minuti dall’uscita dalla stazione di Inta, ha coinvolto nove carrozze delle 14 del treno con oltre 200 persone a bordo. È stata annunciata l’apertura di un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente che per le ferrovie russe potrebbe essere avvenuto a causa dello stato del terreno dopo forti piogge.

Le immagini del treno deragliato in Russia

