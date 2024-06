Domani il Solstizio d’Estate, il giorno più lungo dell’anno (ma non il più caldo)

MeteoWeb

Il Solstizio d’Estate, un fenomeno di grande rilevanza, è un evento atteso sia dagli appassionati di astronomia sia dalle culture di tutto il mondo. Nel 2024, il Solstizio d’Estate scoccherà il 20 giugno alle 20:51 UTC (le 22:51 ora italiana). Questo momento segna l’istante in cui il Sole raggiunge il punto più a Nord nel nostro cielo, portando con sé una serie di effetti notevoli e affascinanti.

Cos’è il Solstizio d’Estate?

Il Solstizio d’Estate si verifica quando il Sole raggiunge il suo punto più settentrionale sulla sfera celeste, situato sul Tropico del Cancro, a 23,5 gradi a Nord dell’equatore celeste. Questo fenomeno è il risultato dell’inclinazione dell’asse terrestre di 23,5 gradi rispetto al piano dell’orbita terrestre attorno al Sole. Al Solstizio, l’emisfero settentrionale della Terra è inclinato verso il Sole alla massima angolazione, mentre l’emisfero meridionale è inclinato nella direzione opposta.

Gli effetti del Solstizio

Durante il Solstizio d’Estate, ovunque ci si trovi sulla Terra, il Sole sorge e tramonta nel punto più a Nord dell’orizzonte. Nelle regioni situate sul Tropico del Cancro, il Sole sarà direttamente sulla testa a mezzogiorno locale. Nell’emisfero settentrionale, il Sole raggiunge il punto più alto nel cielo e si avvicina maggiormente al punto zenitale a mezzogiorno locale, determinando le giornate più lunghe e le notti più corte dell’anno. Al contrario, nell’emisfero meridionale, questo Solstizio segna le notti più lunghe e i giorni più corti.

La durata del giorno

Per coloro che vivono nell’emisfero settentrionale, il Solstizio d’Estate rappresenta il giorno più lungo dell’anno. Dopo questo solstizio, il Sole comincerà a spostarsi verso Sud nel nostro cielo, con una progressiva riduzione della durata del giorno. Al contrario, nell’emisfero meridionale, le giornate inizieranno ad allungarsi nuovamente dopo il Solstizio.

Le antiche civiltà e il Solstizio d’Estate

Le antiche civiltà erano ben consapevoli dei cambiamenti regolari nel percorso del Sole nel cielo, nella durata della luce diurna e nella posizione del sorgere e del tramontare del Sole. Monumenti come Stonehenge in Inghilterra e Machu Picchu in Perù sono stati costruiti per monitorare il cammino annuale del Sole in cielo. Queste strutture testimoniano la profonda comprensione che gli antichi avevano dei cicli solari.

Oggi sappiamo che il Solstizio è causato dall’inclinazione dell’asse terrestre e dal movimento orbitale della Terra attorno al Sole. La nostra posizione rispetto al Sole cambia costantemente durante l’anno, facendo sì che gli emisferi terrestri si alternino nel ricevere la luce e il calore solare in modo diretto.

I segni del Solstizio d’Estate nella Natura

Gli effetti del Solstizio d’Estate sono evidenti in natura. Nell’emisfero settentrionale, si notano albe precoci e tramonti tardivi, e il Sole traccia un arco alto nel cielo ogni giorno. Intorno al solstizio, l’ombra a mezzogiorno sarà la più corta dell’anno, un fenomeno che può essere osservato da chiunque con un minimo di attenzione.

L’inizio dell’estate?

Sebbene non esista un organismo mondiale che designi ufficialmente l’inizio di ogni stagione, tradizionalmente il 21 giugno è considerato da molti come l’inizio dell’estate nell’emisfero settentrionale. Questa data è radicata nella consuetudine e nella tradizione, anche se il solstizio può cadere il 20 o il 22 giugno.

Perché il giorno più lungo non è il più caldo

Un’osservazione comune è che, nonostante il Solstizio d’Estate porti il giorno più lungo, le temperature più calde si verificano solitamente a luglio e agosto. La Terra richiede tempo per riscaldarsi dopo l’inverno, e il calore accumulato nel terreno e negli oceani porta alle temperature più alte diverse settimane dopo il solstizio.

Tra scienza e cultura

In conclusione, il Solstizio d’Estate è un evento che segna non solo un momento astronomico significativo, ma anche una celebrazione culturale che risale a millenni fa. Questo giorno ci ricorda la profonda connessione tra il nostro pianeta e il Sole, una relazione che influenza innumerevoli aspetti della vita sulla Terra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.