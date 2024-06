Domenica di maltempo al Centro/Nord: nubifragi nella notte, 100 mm nel Vicentino | LIVE

MeteoWeb

Una perturbazione determina un sensibile aumento dell’instabilità al Nord, dando inoltre origine a un vortice depressionario che insisterà sul nostro Paese anche nei prossimi giorni. Oggi, domenica 23 giugno, il cielo sarà nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali sparsi più insistenti in Trentino, Lombardia, Basso Piemonte, Veneto, Liguria ed Emilia Occidentale. Attesi rovesci e temporali anche in Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, Appennino Abruzzese e Molisano. Al momento (dalla mezzanotte) si registrano ben 100 mm a Camporovere (Roana, VI), 99 mm ad Asiago (VI), 85 mm a Brustole’ (Velo d’Astico, VI), 79 mm a Castana (Arsiero, VI) 73 mm a Grigno (TN), 66 mm a Peschiera del Garda (VR), 62 mm a Villafranca di Verona (VR), 57 mm nel quartiere Oregina di Genova, 47 mm a Cologne (BS), 38 mm a Bettola (PC), 35 mm a Calvenzano (BG).

