Dramma nel Padovano: bimba cade in canale di scolo e muore

Una bambina di 3 anni è stata trovata morta ieri pomeriggio in un canale di scolo a Ponte San Nicolò, Padova. La famiglia della piccola, originaria del Camerun, stava facendo un picnic in un’area verde quando ha perso di vista la bambina.

Sul posto era presente il padre, e sono in corso accertamenti per verificare se fosse presente anche la madre. Nonostante il tempestivo intervento dei medici del 118, non è stato possibile salvare la bambina, deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini.

