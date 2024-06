EarthCARE svela i segreti nascosti delle nuvole: ecco la prima immagine del satellite

MeteoWeb

A meno di un mese dal suo lancio, il satellite EarthCARE dell’Agenzia Spaziale Europa (ESA) ha restituito la prima immagine da uno dei suoi strumenti, un’immagine che, per la prima volta dallo spazio, svela la struttura interna e la dinamica delle nuvole. Questa straordinaria prima immagine, catturata dal radar di profilazione delle nuvole del satellite, fornito dalla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), offre solo un assaggio del pieno potenziale dello strumento una volta che sarà completamente calibrato.

EarthCARE trasporta quattro sofisticati strumenti progettati per lavorare in armonia per gettare nuova luce sul ruolo che le nuvole e gli aerosol svolgono nel riscaldamento e nel raffreddamento dell’atmosfera terrestre, contribuendo così a una migliore comprensione del cambiamento climatico.

I primi dati dai tre strumenti europei del satellite, il radiometro a banda larga, il lidar atmosferico e l’imager multispettrale, sono attesi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Takuji Kubota, scienziato della missione JAXA per il radar di profilazione delle nuvole, ha affermato: “siamo entusiasti di poter presentare questa prima immagine, che rivela dettagli sulla struttura interna delle dinamiche delle nuvole sull’oceano, a est del Giappone, il 13 giugno. Questa è la prima immagine del suo genere: non abbiamo mai avuto questo tipo di informazioni misurate dallo spazio prima. È tutto ciò che speravamo, e anche di più. Credo che il radar di profilazione delle nuvole porterà varie scoperte scientifiche”.

Cosa svela la prima immagine di EarthCARE

L’immagine è visualizzata in due parti. A sinistra, i dati svelano la concentrazione verticale delle particelle di nuvole misurate come riflettività radar. È chiaro vedere che la parte più densa della nuvola è al centro, dove ci sono più particelle più grandi.

A destra, vediamo la velocità di caduta delle particelle di nuvole. I valori bassi nello strato superiore indicano cristalli di ghiaccio e fiocchi di neve sospesi o che cadono lentamente. Nello strato sottostante, i valori di velocità di caduta molto più elevati indicano pioggia.

Entrambe le immagini mostrano un confine netto a un’altitudine di circa 5km, che è dove il ghiaccio e la neve si sciolgono, formando gocce d’acqua che cadono sotto forma di pioggia.

Informazioni dettagliate sulle nuvole

Il radar di profilazione delle nuvole utilizza la sua capacità di velocità Doppler per misurare la velocità verticale del movimento del ghiaccio, della neve e della pioggia. Queste informazioni dettagliate sulla densità, distribuzione per dimensione e velocità delle particelle consentono agli scienziati di distinguere i costituenti delle nuvole e quindi di comprenderne meglio la fisica.

Grazie a EarthCARE, questa è la prima volta che questa misurazione viene fornita dallo spazio. Convenzionalmente, questi dati possono essere ottenuti solo dal radar delle nuvole a terra o su un aereo. Questi metodi possono misurare solo aree limitate, ma il radar di profilazione delle nuvole a bordo del satellite EarthCARE consente di misurare la struttura delle nuvole in modo uniforme su tutto il pianeta.

La direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA, Simonetta Cheli, ha aggiunto: “questo è un primo risultato fantastico dai nostri partner JAXA e una vera indicazione di cosa possiamo aspettarci in futuro quando il satellite e tutti i suoi strumenti saranno completamente calibrati e messi in funzione. Ora non vediamo l’ora di vedere i primi risultati degli altri tre strumenti di EarthCARE. La chiave della missione è avere tutti e quattro gli strumenti che lavorano insieme per darci una comprensione olistica delle interazioni altamente complesse tra nuvole, aerosol, radiazione solare in arrivo e radiazione termica in uscita per aiutare a prevedere meglio le tendenze climatiche future”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.