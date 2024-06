Einstein Telescope a Nuoro: Todde annuncia cabina di regia

MeteoWeb

Il Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha annunciato l’istituzione di una cabina di regia per l’Einstein Telescope. “Questo è un progetto indispensabile per il Nuorese, un territorio che davvero si può trasformare. E un’opportunità straordinaria per tutta la Sardegna: ecco perché sono in procinto di istituire la Cabina di regia per il coordinamento delle iniziative sull’Einstein Telescope, che saranno a tutto tondo: infrastrutturali, e ovviamente urbanistiche, che riguardano lo sviluppo economico e la parte universitaria”, ha detto oggi Todde a Lula, nel Nuorese, dove si trovava per partecipare a un convegno sull’infrastruttura di ricerca del futuro rivelatore di onde gravitazionali.

“Devo dire che stiamo portando avanti una leale collaborazione con il Ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, che ringrazio, e che ha creduto sin da subito al progetto – spiega Todde -. Questo territorio ha bisogno di sperare, ha bisogno di cambiamenti concreti: accogliere una comunità scientifica che studia e vive qui, potrà garantire una discontinuità che lo aiuterà a crescere in maniera forte”.

