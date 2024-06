Emergenza idrica a Capri, Prefetto: “guasto risolto, verso la normalità”

MeteoWeb

Dopo una giornata caotica, caratterizzata da un’emergenza idrica dovuta ad un guasto nella condotta idrica che rifornisce l’intera area, Capri va verso la normalità: l’erogazione idrica dovrebbe normalizzarsi intorno alle 20. Il problema tecnico che aveva bloccato le forniture – una bolla d’aria nella condotta dalla terraferma – è stato risolto. Lo ha reso noto il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo aver sentito l’azienda idrica Gori, responsabile della fornitura, nel corso di una riunione del Comitato coordinamento soccorsi tenutasi nel pomeriggio in prefettura.

La bolla d’aria si era creata in seguito alla grossa falla, poi riparata, verificatasi giovedì 20 giugno alla condotta adduttrice che serve sia l’isola di Capri che la Penisola sorrentina. Al momento, informa l’azienda idrica Gori, “è completato, il riempimento della condotta sottomarina per Capri ed è stato avviato il servizio alle prime utenze”. In serata è previsto che l’erogazione tornerà normale in tutta l’isola.

