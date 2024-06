Energia del Futuro: il Convegno Internazionale sull’Idrogeno Verde

MeteoWeb

A un anno esatto dal workshop tenutosi presso il Dipartimento di Chimica dell’Università La Sapienza di Roma, l’Associazione Italiana per lo Sport, il Turismo e l’Ambiente (A.I.S.T.A.) ha annunciato l’organizzazione di un nuovo evento di risonanza internazionale. Il convegno, intitolato “Idrogeno Verde – Transizione Sostenibile“, è programmato per il 14 giugno presso la Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio, e si prevede che riunirà una vasta gamma di stakeholder, inclusi scienziati, tecnici, imprenditori e politici, per discutere gli aspetti cruciali relativi allo sviluppo dell’industria dell’idrogeno verde.

Il Convegno Internazionale sull’Idrogeno Verde

L’iniziativa, promossa con il supporto del Dipartimento di Chimica dell’Università La Sapienza di Roma, di Eurispes, Ecoitaliasolidale e Fondazione Aqua, rappresenta un’opportunità unica per riflettere sul progresso compiuto nell’ultimo anno e per valutare se l’Italia abbia effettivamente intrapreso il cammino delineato dall’Unione Europea con il New Green Deal. Franco Torchia, Presidente di A.I.S.T.A., sottolinea l’importanza di questo evento nel contesto delle sfide globali legate al cambiamento climatico e alla sostenibilità.

L’Unione Europea ha identificato l’idrogeno verde come un elemento cruciale nella transizione verso un’economia a emissioni zero, e l’Italia ha risposto con il suo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha stanziato ingenti fondi per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di idrogeno verde. Tuttavia, nonostante questi sforzi, l’Italia rimane indietro rispetto ad altri paesi europei e globali, e il convegno del 14 giugno si propone di affrontare questa discrepanza e di identificare le azioni necessarie per colmare il divario.

Il convegno sarà strutturato in diverse sessioni, che vedranno la partecipazione di esperti del settore, accademici e rappresentanti delle istituzioni. Saranno affrontati temi cruciali come la creazione di hydrogen valley nelle aree industriali dismesse, l’utilizzo dell’idrogeno nei settori industriali ad alto impatto ambientale, e le tecnologie e le innovazioni necessarie per rendere l’idrogeno verde una realtà accessibile e conveniente.

Il Prof. Luigi Campanella, già Preside della Facoltà di SMFN della Sapienza e della Società Chimica Italiana, presiederà le conclusioni della giornata, che si prevede saranno ricche di spunti e raccomandazioni per il futuro dell’industria dell’idrogeno verde in Italia e nel mondo.

In un momento cruciale per il futuro del nostro pianeta, il convegno “Idrogeno Verde – Transizione Sostenibile” si candida a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che sono impegnati nella promozione di soluzioni sostenibili e innovative per il nostro sistema energetico.

