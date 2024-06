Energia, Urso: “riapertura delle miniere presto in provvedimento in CdM”

MeteoWeb

“Tra qualche settimana presenteremo in Consiglio dei Ministri il provvedimento per la riapertura delle miniere nel nostro Paese“: è quanto ha dichiarato il Ministro per le Imprese, Adolfo Urso, intervenendo al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. “Abbiamo indirizzato la Commissione europea nel regolamento che poi è stato privato e è andato in vigore da pochi giorni e su cui l’Italia vuole essere anticipatore, appunto, col provvedimento legislativo nazionale”.

