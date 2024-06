Esami nel weekend e Cup unico: sette articoli nel nuovo decreto per limitare le liste d’attesa

MeteoWeb

Il Consiglio dei Ministri si riunisce oggi per discutere un nuovo decreto legge con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa nel settore sanitario. La bozza, composta da sette articoli, propone diverse innovazioni per migliorare l’efficienza del sistema sanitario nazionale. Tra le misure principali, spiccano l’istituzione di un Cup unico regionale, l’introduzione di visite ed esami durante il fine settimana, e il monitoraggio affidato all’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali).

Il decreto

Il decreto prevede l’istituzione di un ispettorato generale con il compito di controllare l’assistenza sanitaria e monitorare costantemente le liste d’attesa. Questo organismo sarà fondamentale per identificare e risolvere i disservizi segnalati dai cittadini, che verranno registrati in un apposito registro nazionale.

Per incentivare il personale sanitario a partecipare alle iniziative del decreto, verranno aumentate le tariffe orarie del 20% per chi fornirà servizi aggiuntivi. Questi guadagni saranno soggetti a una tassazione ridotta al 15%. Inoltre, il governo ha stanziato 100 milioni di euro per coinvolgere specialisti ambulatoriali interni, al fine di recuperare le liste d’attesa accumulate.

Obiettivi annuali e penalità

Le Regioni assegneranno ai direttori generali delle aziende sanitarie obiettivi annuali specifici sulla riduzione delle liste d’attesa. Il mancato raggiungimento di questi obiettivi potrà comportare la sospensione dall’elenco nazionale dei direttori per un periodo di 12 mesi. Questa misura mira a garantire una gestione più efficace e responsabile delle risorse sanitarie.

Il decreto legge prevede anche un maggior coinvolgimento dei giovani medici specializzandi, che potranno ricevere incarichi fino a 10 ore settimanali. Questa iniziativa ha l’obiettivo di ridurre ulteriormente le liste d’attesa e fornire un’esperienza pratica preziosa ai futuri medici.

Per contrastare il fenomeno dei “gettonisti”, ovvero i medici che prestano servizio saltuariamente con retribuzioni elevate, il decreto introduce la possibilità di assunzioni con contratti di lavoro autonomo. Questo permetterà una maggiore flessibilità e la possibilità di impiegare professionisti qualificati in modo più efficiente.

