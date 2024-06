Escursionista precipita e muore al Passo Miller sull’Adamello

MeteoWeb

Incidente mortale in montagna nella tarda mattinata di oggi: un escursionista è precipitato in un canalone lungo il Passo Miller, sull’Adamello, nei pressi della via Terzulli, a Sonico (Brescia). Sul posto le squadre del Soccorso Alpino, V Delegazione bresciana, con dieci tecnici impegnati, appartenenti alle Stazioni di Edolo e Temù. Giunto anche l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Sono intervenuti anche i militari del SAGF – Soccorso Alpino Guardia di Finanza e i Carabinieri. L’intervento è cominciato alle 10:30 circa ed è finito poco prima delle 17, con il rientro delle squadre.

