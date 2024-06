Escursionista si perde nella nebbia sulla Ferrata Costantini sopra Agordo

MeteoWeb

Un escursionista si è perso a causa della nebbia provocata dalle dense nuvole che avvolgevano la Ferrata Costantini, sul versante sud del Monte Civetta, nel tardo pomeriggio di oggi. Il 65enne di San Tomaso Agordino (Belluno), dopo aver avvertito che si trovava all’altezza della cosiddetta Cattedrale ma che aveva poca batteria nel cellulare, non è più risultato raggiungibile al telefono, malgrado i tentativi del Soccorso Alpino di Agordo.

Una squadra di 6 volontari ha quindi raggiunto il Rifugio Carestiato, pronta a essere elitrasportata in quota dall’elicottero decollato da Pieve di Cadore, appena le condizioni meteo avessero dato visibilità ai piloti. Imbarcati due soccorritori, l’eliambulanza li ha portati dove si sarebbe dovuto trovare l’uomo che nel frattempo era però riuscito a ritrovare il tracciato della Ferrata. Avvistato attraverso una temporanea finestra che si era aperta tra le nubi, i volontari della squadra a terra sono riusciti a indirizzare l’elicottero per recuperarlo in sicurezza.

