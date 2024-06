Esperimenti sulla ISS: Plasma Crystal-4 contro gli effetti della polvere lunare

MeteoWeb

Come procedono i lavori sulla Stazione Spaziale Internazionale? Lo scorso fine settimana, i cosmonauti di Roscomos, l’agenzia spaziale russa, hanno fotografato la Terra per valutare la situazione ecologica, hanno mappato la sua atmosfera notturna alla luce ultravioletta e hanno osservato gli ecosistemi forestali. Inoltre, hanno condotto l’esperimento Plasma Crystal-4, uno studio che aiuteranno a far fronte alla polvere lunare.

Inoltre, i cosmonauti russi Oleg Kononenko, Nikolay Chub e Alexander Grebyonkin hanno hanno completato la pulizia settimanale della “casa spaziale”. Roscosmos ricorda che sabato l’altitudine della ISS è stata modificata: ci stiamo preparando per un futuro lancio con equipaggio!

Plasma Crystal-4 contro gli effetti della polvere lunare

Sulla ISS è in corso l’esperimento scientifico “Plasma Crystal-4”. In condizioni di microgravità, viene studiato il plasma a bassa temperatura, in cui, oltre a elettroni, ioni e neutri, sono presenti particelle di polvere di dimensioni micron altamente cariche. In questo stato compaiono i “cristalli di plasma“: strutture ordinate di particelle di polvere cariche.

Studiare il loro comportamento aiuterà a far fronte al problema dell’onnipresente polvere lunare. Se si conosce la distribuzione del potenziale elettrico attorno al modulo di atterraggio e le cariche delle particelle di polvere in movimento, diventa possibile creare schermi elettrostatici protettivi.

L’esperimento è importante per comprendere la fisica della polvere interstellare e delle nubi di gas. La conoscenza del plasma può trovare applicazione nello sputtering nella microelettronica, nella fusione termonucleare controllata, nella scienza missilistica e nella produzione di apparecchiature spaziali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.