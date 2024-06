MeteoWeb

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 7 circa a Parrano (TR) per un’esplosione dovuta probabilmente a una fuga di gas, e conseguente incendio e crollo, in un’abitazione di due piani. I pompieri hanno prestato soccorso ad una donna. Le squadre sono al lavoro per escludere ulteriori persone coinvolte

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.