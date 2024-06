Falco pellegrino ferito a Reggio Calabria, soccorso e salvato

MeteoWeb

Un esemplare di falco è stato soccorso e tratto in salvo a Reggio Calabria dai volontari della Guardia Faunistica Ambientale. Il volatile presentava un’ala spezzata. Siclari Giovanni, Accardo Daniela e Ripepi Domenico della Guardia Faunistica Ambientale hanno tempestivamente preso in custodia il piccolo di falco e provveduto a consegnarlo alle autorità preposte al fine di prestare le prime cure in attesa del ricovero del volatile presso un centro specializzato. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Guardia Faunistica Ambientale Geniale Natale che ha coordinato l’intera operazione.

