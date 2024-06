Farmaci e sostanze inquinanti nei fiumi urbani di New York: ricerca indaga sulla contaminazione

MeteoWeb

Uno studio pubblicato su “Environmental Toxicology & Chemistry” ha esaminato la presenza di farmaci e sostanze inquinanti nei fiumi urbani di New York. I farmaci e le droghe, noti come microinquinanti organici, rappresentano una preoccupazione globale per la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Questi composti sono considerati pseudo-persistenti perché continuano a essere rilasciati nei sistemi idrici. Tra i più diffusi vi sono il metoprololo e l’atenololo, farmaci per la pressione sanguigna, la benzoilecgonina (metabolita principale della cocaina), la metanfetamina, uno stimolante, e il metadone, un oppioide, presenti in oltre il 60% dei campioni d’acqua. La presenza di tali sostanze, anche a basse concentrazioni, rappresenta un rischio potenziale per gli ecosistemi acquatici.

Le principali fonti di inquinamento sono gli impianti di trattamento delle acque reflue e gli sfioratori di fognature combinate. Questi contaminanti sono spesso rilasciati da vecchi sistemi fognario durante eventi di esondazione dovuti a piogge intense. Anche se le acque vengono trattate attraverso impianti di depurazione, i residui di medicinali possono persistere poiché i filtri attuali non sono progettati per rimuovere efficacemente tali sostanze.

Lo studio ha analizzato 28 farmaci comuni, inclusi quelli per il controllo dell’umore, cardiovascolari, antiacidi, antibiotici e droghe come cocaina, anfetamine, oppioidi e cannabis, prelevati da 19 siti lungo i fiumi Hudson e East di New York. I campioni sono stati raccolti settimanalmente durante i mesi di maggio ad agosto nel 2021 e nel 2022, e conservati a basse temperature fino all’analisi tramite cromatografia liquida-tandem e spettrometria di massa.

I risultati hanno evidenziato una maggiore presenza di farmaci nelle acque contaminate da batteri Enterococchi, indicando un impatto significativo durante le esondazioni fognarie. Anche in periodi di siccità, la presenza residua di farmaci nelle acque pulite suggerisce che gli impianti di depurazione contribuiscano al problema, probabilmente a causa di inefficienze nel processo di rimozione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.