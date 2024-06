Festa della Repubblica, 70 Vigili del Fuoco vestiranno il Colosseo di tricolore

MeteoWeb

Cinquanta metri per quaranta, per un peso di quattrocentocinquanta chilogrammi. Sono i numeri che raccontano la grandezza del drappo tricolore di duemila metri quadrati che domani, come da tradizione, per il 78° anniversario della Festa della Repubblica sarà calato dalla facciata più alta del Colosseo da un contingente di 70 Vigili del Fuoco, provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Per “vestire” il Colosseo saranno impiegati funzionari e operatori SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno studiato e messo in opera un sistema di corde, lungo in totale oltre 2.000 metri, ancorato direttamente sui blocchi dell’anfiteatro e montato con protezioni senza l’utilizzo di chiodi o sistemi di ancoraggio che potrebbero danneggiare il monumento simbolo di Roma e patrimonio dell’umanità.

Le delicate manovre di calata del Tricolore, provate nella notte del 28 maggio, saranno effettuate da 24 Vigili del Fuoco, suddivisi in gruppi di 8 in corrispondenza di ciascuno dei tre colori della Bandiera. Per la prima volta, saranno presenti quest’anno anche tre donne Vigili del Fuoco esperte in manovre su corda.

Le difficoltà maggiori per la perfetta discesa della Bandiera sono rappresentate dalla forza del vento in corrispondenza dei vari piani, criticità che necessita di un perfetto coordinamento del personale impegnato nella calata. Per superare il possibile problema delle raffiche, i Vigili del Fuoco hanno installato un sistema di controllo della velocità e della direzione del vento che, se troppo forte, potrebbe costituire un pericolo per l’incolumità dell’intero contingente oltre a determinare il fallimento dell’operazione.

Per sostenere al meglio il lavoro del team sarà presente a terra un coordinatore generale che darà i tempi di discesa ai 3 coordinatori presenti in sulla facciata, uno per ogni colore della Bandiera, che correggerà le eventuali differenze di quota orizzontali del verde, del bianco e del rosso.

Su ognuno dei tre livelli di lavoro, sono stati allestiti dei sistemi di emergenza, in grado di garantire una veloce evacuazione di eventuali infortunati durante la calata, sia dall’esterno che dall’interno del Colosseo.

