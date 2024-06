Festival dei vulcani: l’INGV partecipa alla manifestazione delle “Terre in movimento”

MeteoWeb

È tutto pronto per la seconda edizione della manifestazione di divulgazione scientifica FESTIVAL DEI VULCANI ETNA – Terre in movimento, organizzata dalla Fondazione Trecastagni Patrimonio dell’Etna! Dal 21 al 23 giugno, nel comune di Trecastagni (CT), in programma numerose attività dedicate al grande tema dei vulcani.

Per l’occasione, l’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV – OE) organizzerà una serie di seminari serali che presenteranno le attività di sorveglianza, monitoraggio e ricerca dell’osservatorio, offrendo anche una panoramica sulle recenti attività dei vulcani siciliani.

Sarà inoltre allestito uno spazio espositivo presso cui i visitatori potranno osservare da vicino alcuni degli strumenti utilizzati per le attività di sorveglianza e monitoraggio sismico e vulcanico. Questo spazio permetterà al pubblico di comprendere meglio le tecnologie e le metodologie utilizzate dagli esperti dell’INGV.

Non mancheranno le attività per i più piccoli: nel laboratorio Vulcani di carta i bambini potranno avvicinarsi al mondo dei vulcani attraverso attività didattiche e creative.

Partner della manifestazione sono: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Presidenza Assemblea Regionale Siciliana, Regione Siciliana Assessorato Turismo, Comune di Trecastagni, Tenute Nicosia, Federescursionismo Sicilia, Associazione Etnaviva. Inoltre ci sarà un gemellaggio enologico tra le terre vulcaniche e i Campi Flegrei.

