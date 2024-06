Maltempo in Turchia: delirio in strada dopo piogge estreme ad Ankara | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le strade di Ankara, la capitale della Turchia, si trovano sotto l’acqua in seguito a piogge estreme che hanno colpito la città. Le inondazioni hanno causato il caos e il disagio per i residenti, mentre le strade sono diventate fiumi in tumulto.

La situazione è critica in Turchia

L’eccezionale quantità di pioggia ha fatto traboccare i sistemi di drenaggio, causando accumuli d’acqua lungo le strade principali e secondarie della città. I veicoli sono rimasti bloccati, mentre i pedoni hanno dovuto affrontare condizioni pericolose per spostarsi.

L'assurda situazione meteo in Turchia

Le immagini che circolano sui social media mostrano auto sommerse fino ai finestrini e persone che cercano di attraversare le strade allagate con l’acqua fino alla vita. Le squadre di soccorso sono state mobilitate per aiutare coloro che sono rimasti intrappolati nelle loro auto o nelle loro case.

Le autorità locali hanno emesso avvisi di allerta e hanno chiesto ai residenti di evitare i viaggi non essenziali e di rimanere al sicuro nelle proprie abitazioni. Alcune aree della città sono state evacuate a causa del rischio di inondazioni più gravi.

Le inondazioni a Ankara sono un duro promemoria degli effetti devastanti dei cambiamenti climatici e dell’importanza di adottare misure preventive e di mitigazione. È essenziale che le autorità e la comunità si uniscano per affrontare questa emergenza e proteggere la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini colpiti dalle inondazioni.

