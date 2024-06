Frecce Tricolori, oggi spettacolo nei cieli di Roma: quando e dove vederle

MeteoWeb

Oggi, come da tradizione ogni 2 Giugno, le Frecce Tricolori daranno spettacolo nei cieli di Roma in occasione della Festa della Repubblica. Il primo passaggio delle Frecce Tricolori sull’Altare della Patria avverrà intorno alle 09:30, subito dopo che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avrà deposto la corona d’alloro con il nastro tricolore. Un secondo passaggio degli aerei è previsto alla fine della tradizionale parata militare, intorno alle 12.

Per chi non potrà essere presente a Roma, le acrobazie del reparto acrobatico ufficiale dell’Aeronautica Militare saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Uno.

Fondate nel 1961, le Frecce Tricolori sono composte da 10 aerei Aermacchi MB-339 da addestramento, di cui 8 volanti e 2 di riserva, appositamente modificati per le esibizioni acrobatiche. I piloti, tutti istruttori di volo altamente qualificati dell’Aeronautica Militare, sono selezionati in base alla loro esperienza, abilità e competenza.

