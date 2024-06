G7, un “bocciolo di fiore” in dono per i leader in arrivo in Puglia

MeteoWeb

La Puglia, terra di sole e tradizioni, è pronta ad accogliere i leader in arrivo per il G7 con un simbolo di prosperità e fortuna: il “pumu de fiure“. Questo particolare oggetto, che adorna i balconi dei borghi pugliesi con le sue vivaci ceramiche colorate, rappresenta il bocciolo di un fiore nel momento della sua fioritura, simbolizzando una nuova vita che sboccia.

Il pumu, le cui origini affondano nei vari dialetti pugliesi, è molto più di una semplice decorazione. La sua forma ricorda un bocciolo che sta per aprirsi, portando con sé un messaggio di speranza e felicità. Nella cultura popolare, il pumu è considerato un amuleto contro il male, un portafortuna che racchiude in sé un profondo significato simbolico.

Per celebrare l’importante incontro internazionale, un piccolo ciondolo a forma di pumo, realizzato in argento e colorato in quattro tonalità – verde pistacchio, rosso, azzurro e bianco – sarà donato ai grandi della Terra, riporta l’AGI. Questo gesto non solo omaggia la bellezza e la tradizione della Puglia, ma intende anche condividere con i leader globali un pezzo del cuore e della cultura di questa affascinante regione italiana, auspicando un futuro di prosperità e armonia.

