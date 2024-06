G7, energia e cambiamenti climatici nella roadmap Italia-Canada

MeteoWeb

Sicurezza energetica; cambiamento climatico e biodiversità; commercio e investimenti; favorire una crescita economica inclusiva e sostenibile nei Paesi partner; migrazione; sicurezza e difesa; ricerca e innovazione; cultura. Sono questi i principali punti della road map che è stata lanciata ufficialmente da Italia e Canada in occasione dell’incontro bilaterale a margine del vertice G7 tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e dal primo ministro canadese, Justin Trudeau. Una tabella di marcia, questa, che definisce piani ambiziosi e concreti tra i due paesi per facilitare la collaborazione nei prossimi 3-5 anni in aree prioritarie comuni.

Italia e Canada, si sottolinea nel documento, “riaffermano la loro profonda amicizia e i valori condivisi e, attraverso la Roadmap Italia-Canada per la Cooperazione rafforzata, puntano a rafforzare questo rapporto inquadrando e consentendo sforzi e iniziative di collaborazione in aree di interessi condivisi. La tabella di marcia riflette l’impegno di entrambi i paesi a una stretta cooperazione nell’affrontare insieme le sfide globali e nel promuovere la prosperità sostenibile, la stabilità globale e lo stato di diritto, anche nel contesto delle nostre rispettive presidenze del G7 per il 2024 e il 2025“.

Per quanto riguarda la sicurezza energetica e la transizione sostenibile, si legge, “sia l’Italia che il Canada sono determinati a sviluppare tecnologie energetiche pulite e rinnovabili che favoriranno la sicurezza energetica, rafforzeranno la cooperazione commerciale e promuoveranno i nostri obiettivi condivisi in materia di clima, biodiversità e altri obiettivi ambientali, compreso il raggiungimento dei risultati della COP28. Italia e Canada mirano a contribuire a mantenere a portata di mano l’obiettivo di 1,5°C nonché a perseguire e sostenere la transizione verso l’energia pulita, in linea con gli impegni concordati nella riunione ministeriale del G7 su Clima, Energia e Ambiente a Venaria“.

Per quanto riguarda il tema migrazione, l’Italia e il Canada “riconoscono l’importanza di promuovere un approccio globale alla migrazione, che sia incentrato sulla protezione, affronti le cause profonde della migrazione irregolare e dei problemi di sfollamento forzato e cerchi di contrastare la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. L’Italia e il Canada continueranno a rafforzare la cooperazione su questioni relative alla protezione dei rifugiati e alla migrazione regolare a livello bilaterale e in collaborazione con le parti interessate, tra cui l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni“.

Per quanto riguarda la difesa e la sicurezza, Italia e Canada – forte della loro comune appartenenza alla Nato – “contribuiranno alla sicurezza globale individuando opportunità per attività congiunte, anche sulla sicurezza informatica“. Roma e Ottawa “intensificheranno inoltre la cooperazione per rafforzare e promuovere elevati standard di cybersicurezza, proteggere i consumatori e le imprese e ridurre la vulnerabilità agli attacchi informatici. Rafforzeremo inoltre la collaborazione nel sostenere le norme internazionali sul comportamento responsabile degli stati nel cyberspazio, nonché sulle iniziative di rafforzamento delle capacità informatiche e sulle misure normative. A tal fine, le nostre agenzie informatiche esploreranno la possibilità di un memorandum d’intesa“.

Per quanto riguarda ricerca e innovazione, Italia e Canada che “hanno importanti punti di forza complementari nei campi della scienza, della tecnologia e dell’innovazione” promuoveremo una maggiore collaborazione.

