G7, Meloni: “su clima alte ambizioni ma no a ideologie, non favoriamo competitors”

Parlando del clima e dei cambiamenti climatici nella lunga conferenza stampa di chiusura del G7 guidato dall’Italia in Puglia, il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la posizione del suo governo e del nostro Paese sul tema. “Grandi ambizioni“, ha detto il premier, “ma no ideologie. Non favoriamo i competitors“.

Meloni, quindi, ribadisce la linea dei conservatori che non ignorano affatto il tema ambientale ma mettono l’uomo al centro e adoperano la razionalità per evitare gli effetti collaterali dovuti all’estremismo della cosiddetta rivoluzione verde.

