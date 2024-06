Gemini North cattura una galassia starburst che brilla di stelle appena formate

MeteoWeb

Gran parte della materia visibile nell’Universo, la materia che compone stelle, pianeti e noi stessi, viene creata all’interno delle stelle mentre completano il loro ciclo di nascita, vita e morte. Nascono da nubi di gas e polvere e quando muoiono i loro resti vengono riciclati nel mezzo interstellare per essere utilizzati come combustibile per la prossima generazione di stelle. E in un angolo non troppo lontano dell’Universo, a 13 milioni di anni luce di distanza nella costellazione dei Cani da Caccia, l’inizio di questo ciclo si sta svolgendo a un ritmo eccezionale.

La galassia NGC 4449, nota anche come Caldwell 21, sembra mettere in scena uno spettacolo pirotecnico cosmico in questa immagine, catturata con il telescopio Gemini North, metà dell’International Gemini Observatory, che è supportato in parte dalla U.S. National Science Foundation e gestito da NSF NOIRLab. Le nubi rosse ondulate e il velo blu scintillante della galassia stanno illuminando il cielo con i colori delle stelle appena formate. NGC 4449 è classificata come una galassia irregolare di tipo Magellano, che riflette la sua struttura a spirale libera e la stretta somiglianza con la Grande Nube di Magellano, il prototipo delle galassie di Magellano.

Le stelle si sono formate attivamente all’interno di NGC 4449 per diversi miliardi di anni, ma attualmente sta pompando fuori nuove stelle a un ritmo molto più elevato rispetto al passato. Questa attività di formazione stellare insolitamente esplosiva e intensa la qualifica come galassia starburst. Mentre le starburst solitamente si verificano nelle regioni centrali delle galassie, la formazione stellare di NGC 4449 è più diffusa, come dimostrato dal fatto che le stelle più giovani si trovano sia nel nucleo che nei flussi che circondano la galassia.

Le interazioni di NGC 4449 con le galassie circostanti

Questa attività starburst “globale” assomiglia alle prime galassie di formazione stellare dell’Universo, che sono cresciute fondendosi e accrescendo sistemi stellari più piccoli. E come i suoi predecessori galattici, la rapida formazione stellare di NGC 4449 è stata probabilmente innescata dalle interazioni con le galassie vicine. Come membro del Gruppo di galassie M94 – uno dei gruppi di galassie più vicini al Gruppo Locale, che ospita la Via Lattea – NGC 4449 si trova in prossimità di una manciata di galassie più piccole circostanti. Gli astronomi hanno trovato prove di interazioni tra NGC 4449 e almeno due di queste galassie satellite.

Una è una galassia nana molto debole che viene attivamente assorbita, come evidenziato da un flusso diffuso di stelle che si estende su un lato di NGC 4449. Questa fusione “furtiva” è quasi impercettibile all’ispezione visiva a causa della sua natura diffusa e della bassa massa stellare. Tuttavia, possiede una grande quantità di materia oscura, il che significa che la sua presenza può essere rilevata dalla sostanziale influenza gravitazionale che ha su NGC 4449. L’altro oggetto che fornisce indizi di una fusione passata è un enorme ammasso globulare di stelle incastonato nell’alone esterno di NGC 4449. Questo ammasso è ritenuto dagli astronomi il nucleo superstite di una precedente galassia satellite ricca di gas, ora in procinto di essere assorbita da NGC 4449.

Mentre NGC 4449 interagisce e assorbe le sue compagne galattiche più piccole, le interazioni mareali tra le galassie comprimono e colpiscono il gas. Le regioni rosse luminose sparse in questa immagine mostrano questo processo, indicando un’abbondanza di idrogeno ionizzato, un segno rivelatore di formazione stellare in corso. Una pletora di ammassi di stelle blu giovani e calde sta emergendo dai forni galattici, alimentati dai filamenti scuri di polvere cosmica che si intrecciano in tutta la galassia. Al ritmo attuale, la riserva di gas che alimenta la produzione di stelle di NGC 4449 durerà solo per un altro miliardo di anni circa.

Il 25° anniversario del telescopio Gemini North

Questa immagine viene pubblicata oggi per celebrare il 25° anniversario del telescopio Gemini North. Il 25 giugno 1999, si è tenuta una cerimonia di inaugurazione a Maunakea, alle Hawaii, per svelare il nuovo telescopio di livello mondiale da 8,1 metri e rivelare le sue immagini di prima luce, che all’epoca erano alcune delle immagini a infrarossi più nitide mai ottenute da un telescopio terrestre.

Negli ultimi due decenni e mezzo, il grande specchio, la potente serie di strumenti e l’ottica adattiva avanzata del Gemini North hanno permesso agli astronomi di scrutare sempre più a fondo il cosmo. Dall’acquisizione della prima immagine diretta di un sistema multi-pianeta alla verifica della teoria della relatività generale di Einstein, che ha aiutato gli astronomi a vincere il premio Nobel 2020, Gemini North ha contribuito notevolmente alla comprensione dell’Universo da parte dell’umanità.

