Il Giappone lancerà il primo satellite in legno a settembre

MeteoWeb

Il Giappone prevede di lanciare il primo satellite di legno al mondo a settembre. Il satellite sperimentale, chiamato LignoSat, è stato sviluppato dai ricercatori dell’Università di Kyoto e dalla società giapponese Sumitomo Forestry. Secondo il Japan Times, il lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è previsto per settembre, dopodiché verrà messo in orbita.

LignoSat è un minuscolo cubo che misura 10 cm per lato e pesa meno di 1 kg. È stato realizzato utilizzando una tecnica tradizionale giapponese che non richiede viti o colla ed è dotato di pannelli solari esterni.

Le parti del satellite che normalmente sarebbero in alluminio sono invece realizzate in legno di magnolia proveniente da una foresta forestale di Sumitomo. Il legno di magnolia è stato “selezionato per la sua resistenza e lavorabilità dopo che sono stati condotti test di esposizione allo Spazio su trucioli di ciliegio, betulla e magnolia,” ha riferito il Japan Times.

Circa un mese dopo l’arrivo al laboratorio orbitante, il satellite verrà lanciato dal modulo giapponese Kibo. I ricercatori studieranno come resiste nel duro ambiente dello Spazio, raccogliendo dati sull’espansione, la contrazione e il degrado del legno, insieme alla temperatura interna e alle prestazioni delle apparecchiature elettroniche.

Se LignoSat avrà successo, potrebbero aprirsi nuove porte per ridurre l’impatto ambientale dei rientri satellitari. I satelliti tradizionali possono depositare particelle metalliche dannose nell’atmosfera terrestre quando ricadono sul nostro pianeta e bruciano nella nostra aria.

“Espandere il potenziale del legno come risorsa sostenibile è significativo,” ha dichiarato al Japan Times Takao Doi, astronauta e professore dell’Università di Kyoto. “Il nostro obiettivo è costruire in futuro habitat umani utilizzando il legno nello Spazio, come sulla Luna e su Marte“.

Lo sviluppo di LignoSat è iniziato nell’aprile 2020 e sono stati completati i test a terra per garantire la funzionalità e la sicurezza del lancio del satellite nello Spazio a settembre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.