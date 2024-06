Giraffa solleva bimba durante il safari: paura in Texas | VIDEO

MeteoWeb

Attimi di paura durante un safari in Texas, dove una giraffa ha afferrato una bambina di due anni che si trovava a bordo di un pickup, sollevandola in aria per diversi secondi. L’incidente si è verificato al Fossil Rim Wildlife Center di Glen Rose. Secondo quanto riportano i media locali, la bimba era sul retro del camioncino di suo padre, quando un esemplare si è avvicinato al loro veicolo. La piccola e sua madre hanno iniziato a dare da mangiare alla giraffa quando questa improvvisamente ha afferrato la maglietta della bambina e l’ha sollevata in aria.

“Ci siamo fermati per dare da mangiare alle giraffe, e mi sono voltato per guardare fuori dal finestrino. Improvvisamente ho visto la giraffa che si è avvicinata, l’ha afferrata, e non l’ho più vista“, ha raccontato il padre a KWTX.

Fortunatamente, la giraffa ha lasciato andare quasi subito la bimba, facendola cadere tra le braccia della mamma. Paisley non è rimasta ferita dopo il suo incontro ravvicinato con l’iconico animale. Successivamente, suo padre le ha comprato una giraffa giocattolo al negozio di souvenir, così ricorderà per sempre l’esperienza.

Giraffe picks up toddler at Texas safari park. pic.twitter.com/p5KuIGo7ZU — Storyful (@Storyful) June 5, 2024

