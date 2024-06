Gran Sasso preso d’assalto dagli escursionisti: in centinaia sulla vetta ovest del Corno Grande | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La vetta occidentale del Corno Grande del Gran Sasso d’Italia è in queste ore letteralmente presa d’assalto dagli escursionisti: sono in centinaia ad essere già arrivati in cima, e tanti altri stanno ancora salendo, per godersi il panorama – davvero spettacolare – di questa fantastica vetta appenninica situata in Abruzzo, nel cuore dell’Italia.

A documentare la situazione, le immagini di Paolo De Luca per MeteoWeb, a corredo dell’articolo. Le condizioni meteo sono favorevoli, splende il sole in tutto l’Abruzzo, il clima è mite, tipicamente estivo, fa caldo ma senza eccessi.

Vetta occidentale del Corno Grande del Gran Sasso presa d'assalto dagli escursionisti

Il panorama dalla vetta occidentale del Corno Grande del Gran Sasso

