Hai ricordi di terremoti passati? Il progetto di Citizen Science dell’INGV

“Se ricordi gli effetti dei terremoti antecedenti il 2007, puoi contribuire attivamente alla ricerca scientifica partecipando al progetto di Citizen Science dell’INGV “Hai ricordi di terremoti passati?”. Questo progetto si propone di ricostruire le mappe degli effetti dei terremoti basandosi sui ricordi dei cittadini”. E’ quanto comunicato sul blog INGVterremoti.

“E’ stato dimostrato da recenti studi (Marreiros et al., 2023) che i questionari macrosismici on-line sono uno strumento efficace per la raccolta di dati anche a distanza di diversi anni dall’occorrenza del terremoto”, spiegano gli esperti INGV. E’ possibile partecipare tramite il link https://www.hsit.it/historicalquakes.html dove si trova una selezione di terremoti dal 1971 al 2002.

“E’ comunque prevista la possibilità di indicare gli effetti relativi ad altri terremoti, indicando data e ora manualmente. Per ciascun terremoto sono importanti anche le segnalazioni di coloro che, in quell’occasione, non hanno avvertito alcun effetto o che hanno avvertito effetti lievi. Partecipa a questa iniziativa e/o coinvolgi persone che sono state testimoni di un evento sismico del passato! Il tuo contributo ci permetterà di analizzare in modo più approfondito il risentimento e la distribuzione degli effetti di questi terremoti sul territorio italiano”, conclude l’INGV.

