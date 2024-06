Lo Stato delle Hawaii sigla un accordo storico con giovani attivisti climatici

MeteoWeb

Lo Stato americano delle Hawaii ha recentemente siglato un accordo di portata storica con un gruppo di giovani attivisti climatici, un passo significativo nella lotta contro il cambiamento climatico. L’accordo mira a ridurre drasticamente le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, in risposta a una causa intentata dai giovani nel 2022. Questo movimento, nato dall’iniziativa di tredici giovani residenti dell’arcipelago, ha ottenuto l’impegno del governo statale a proteggere il diritto costituzionale a un clima sano e sicuro.

La causa e le rivendicazioni

Nel giugno 2022, tredici giovani hawaiani hanno presentato una causa sostenendo che lo Stato stava violando i loro diritti costituzionali a un clima sostenibile. La causa, denominata Navahine contro il Dipartimento dei Trasporti delle Hawaii (DOT), è stata la prima del suo genere a livello statale, portando alla ribalta le gravi implicazioni climatiche del settore dei trasporti. I giovani attivisti, molti dei quali nativi hawaiani, hanno citato i danni reali e tangibili causati dal cambiamento climatico: innalzamento del livello del mare, siccità, inondazioni e incendi che mettevano a rischio non solo la loro vita quotidiana ma anche le loro pratiche culturali tradizionali come la coltivazione del taro, la pesca e la raccolta.

Gli impegni dello stato delle Hawaii

L’accordo raggiunto prevede una serie di misure ambiziose che il Dipartimento dei Trasporti delle Hawaii dovrà attuare per contrastare l’inquinamento climatico. Ecco i punti salienti dell’accordo:

Piano di Riduzione dei Gas Serra : Entro un anno, il Dipartimento è tenuto a elaborare un piano dettagliato per ridurre le emissioni di gas serra.

: Entro un anno, il Dipartimento è tenuto a elaborare un piano dettagliato per ridurre le emissioni di gas serra. Investimenti in Infrastrutture di Trasporto Pulite: Nei prossimi cinque anni, saranno completate reti pedonali, ciclabili e di transito. Questo investimento mira a promuovere modalità di trasporto sostenibili e a ridurre la dipendenza dai veicoli a combustibili fossili.

Pulite: Nei prossimi cinque anni, saranno completate reti pedonali, ciclabili e di transito. Questo investimento mira a promuovere modalità di trasporto sostenibili e a ridurre la dipendenza dai veicoli a combustibili fossili. Espansione della Rete di Ricarica per Veicoli Elettrici : Un investimento minimo di 40 milioni di dollari sarà dedicato all’espansione della rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici entro il 2030. Questo è un passo cruciale per incentivare l’adozione di veicoli elettrici nello stato.

: Un investimento minimo di 40 milioni di dollari sarà dedicato all’espansione della rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici entro il 2030. Questo è un passo cruciale per incentivare l’adozione di veicoli elettrici nello stato. Priorità alla Riduzione delle Emissioni nei Processi di Budgeting : Il processo di budgeting del Dipartimento darà priorità alla riduzione delle emissioni di gas serra, garantendo che le risorse siano allocate in modo da supportare gli obiettivi climatici dello stato.

: Il processo di budgeting del Dipartimento darà priorità alla riduzione delle emissioni di gas serra, garantendo che le risorse siano allocate in modo da supportare gli obiettivi climatici dello stato. Consiglio di Giovani Volontari: Sarà istituito un consiglio composto da giovani volontari che avrà il compito di fornire consulenza al Dipartimento sui suoi impegni climatici, assicurando che le voci dei giovani siano integrate nei processi decisionali.

La reazione del governatore

Il governatore Josh Green ha accolto con favore l’accordo, lodando l’impegno dei giovani attivisti. “La passione dimostrata da questi giovani nel difendere un futuro sano e sostenibile per la loro generazione e per quelle future è encomiabile“, ha dichiarato Green. Ha sottolineato che l’accordo offre una guida preziosa su come lo Stato può procedere per raggiungere obiettivi sostenibili. Green ha inoltre espresso la speranza che questo accordo ispiri altri giovani delle Hawaii a impegnarsi attivamente nella costruzione di un futuro più sostenibile.

La causa è stata portata avanti con il supporto di due organizzazioni non profit, Earthjustice e Our Children’s Trust, che hanno fornito rappresentanza legale ai giovani attivisti. Queste organizzazioni hanno giocato un ruolo cruciale nel garantire che le preoccupazioni dei giovani fossero ascoltate e che lo Stato delle Hawaii fosse chiamato a rispondere delle sue politiche climatiche.

L’accordo raggiunto rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il cambiamento climatico nelle Hawaii. Esso non solo risponde alle esigenze immediate dei giovani attivisti, ma stabilisce anche un precedente importante per altre giurisdizioni. La speranza è che questo accordo ispiri ulteriori azioni concrete e ambiziose a livello globale, contribuendo a garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.