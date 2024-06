Honduras, piogge torrenziali e allagamenti a Tegucigalpa | VIDEO

MeteoWeb

Ieri Tegucigalpa è stata duramente colpita da intense piogge, che hanno causato allagamenti nelle principali strade della capitale dell’Honduras. Diffusi allagamenti hanno generato il caos sulle principali arterie e danni in diverse zone della città. La situazione ha messo ancora una volta in luce la vulnerabilità del Distretto Centrale, dove il 53% della popolazione vive in aree a rischio.

Le autorità locali hanno segnalato che i forti temporali delle scorse ore hanno provocato frane e accumuli d’acqua sulle strade e viali principali, complicando la circolazione e mettendo in pericolo i residenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.