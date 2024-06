Huawei afferma superiorità del suo chip rispetto all’A100 di Nvidia

MeteoWeb

Nel mondo in continua evoluzione della tecnologia, le rivalità tra giganti del settore non sono rare. Tuttavia, quando Huawei Technologies fa un’audace affermazione sulla superiorità del proprio chip di intelligenza artificiale (AI) rispetto all’A100 di Nvidia, il settore prende nota. In un recente evento, Wang Tao, Chief Operating Officer dell’ecosistema Huawei Ascend e Kunpeng, ha sollevato il velo su questa sfida diretta, sottolineando la rapidità con cui l’azienda cinese sta emergendo come un contendente serio nel mercato dell’IA.

Il chip di Huawei

Il chip in questione è l’Ascend 910B di Huawei, un prodotto che ha mostrato promettenti risultati nei test di addestramento dei modelli linguistici di grandi dimensioni. Secondo Wang, il 910B è stato in grado di raggiungere fino all’80% dell’efficienza dell’A100 di Nvidia in alcune situazioni, ma ciò che ha catturato l’attenzione è stata l’affermazione che in determinati test l’Ascend può superare l’A100 del 20%.

Questo annuncio non è passato inosservato. È una mossa audace da parte di Huawei, che tradizionalmente ha fatto parlare di sé per la sua forza nel settore degli smartphone e delle infrastrutture di rete. Tuttavia, il suo ingresso nel mercato dei chip AI dimostra una diversificazione strategica e ambiziosa. Wang ha sottolineato che, per quanto riguarda le prestazioni di potenza di calcolo, non c’è “molta differenza“ tra l’Ascend 910B di Huawei e l’A100 di Nvidia nell’addestramento dei modelli AI di grandi dimensioni.

Queste affermazioni sollevano importanti domande sull’evoluzione del panorama tecnologico. Mentre Nvidia è stata a lungo considerata una pietra miliare nel settore delle GPU e dell’IA, l’emergere di una seria competizione da parte di Huawei potrebbe portare a una maggiore diversificazione e innovazione nel settore. Tuttavia, rimane da vedere come il mercato reagirà a queste affermazioni audaci e se Huawei sarà in grado di mantenere le sue promesse mentre cerca di guadagnare terreno in un campo così competitivo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.