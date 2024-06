Il G7 a tavola: viaggio gastronomico per i leader mondiali

MeteoWeb

Il vertice del G7 iniziato oggi a Borgo Egnazia non sarà solo un momento di confronto politico, ma anche un’esperienza culinaria straordinaria curata dal rinomato chef Massimo Bottura. L’artefice di alcune delle più raffinate esperienze gastronomiche internazionali ha rivelato i dettagli del menù che delizierà i leader mondiali nei tre giorni di summit.

“Non ci si abitua mai, alle 4 del mattino mi sono svegliato e non riuscivo più ad addormentarmi“, ha spiegato a Tg1 Mattina Estate Bottura, descrivendo la sua tensione nel preparare ogni dettaglio culinario per il vertice. “Deve essere tutto perfetto, devi essere organizzatissimo per i tempi“, ha aggiunto, sottolineando l’impeccabile precisione richiesta per soddisfare i gusti e le restrizioni degli ospiti internazionali.

Il menù è un viaggio attraverso le eccellenze gastronomiche italiane, intitolato “Vieni in Italia con me“, che celebra le diverse regioni del Paese. La cena inaugurale, ospitata nel suggestivo castello Svevo di Brindisi, proporrà piatti come il Pane e pomodoro della Campania e la Zuppa di pesce dell’Adriatico, con ingredienti selezionati con cura dalle acque veneziane.

Il secondo giorno sarà dedicato alle specialità del Nord Italia, con piatti come il ‘Come un pesto alla genovese’ e il ‘Tortellino del dito mignolo’ accompagnato da crema al Parmigiano Reggiano. Il tutto sarà esaltato da selezioni vinicole prestigiose come il Sassicaia della Tenuta San Guido e il Barolo Ceretto, che mirano a esaltare i sapori locali e internazionali.

Per concludere in dolcezza, Bottura ha preparato un dessert ai frutti di bosco con crema di latte e vaniglia, accoppiato con un Fattoria Zerbina Scaccomatto, promettendo un finale memorabile per i partecipanti al summit.

Questo summit non sarà solo un’occasione per negoziati cruciali, ma anche per un’immersione nella cultura e nella raffinatezza gastronomica italiana, guidata dalle sapienti mani di uno dei suoi più grandi ambasciatori culinari, Massimo Bottura.

