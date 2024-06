Il maltempo infierisce sul Nord Italia: grandine e allagamenti tra Piemonte e Lombardia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta perturbazione ha colpito nuovamente il Nord Italia nel pomeriggio di ieri, principalmente Piemonte e Lombardia. Il maltempo ha causato ingenti danni, tra cui grandinate, allagamenti e crolli di alberi, mettendo a dura prova la popolazione locale e i servizi di emergenza.

Grandine in Piemonte

In Piemonte, la zona di Morano Po, Balzola e Valcerrina, vicino a Gabiano, è stata particolarmente colpita. Forti raffiche di vento e grandinate intense hanno colpito queste aree, con Morano Po che ha subito le conseguenze più gravi. I chicchi di grandine hanno creato uno spesso strato di ghiaccio sulle strade e sui tetti delle abitazioni. Sulla strada provinciale che collega Vercelli a Casale Monferrato, nei pressi di Villanova, la visibilità è stata ridotta al minimo a causa della pioggia torrenziale, rendendo la circolazione stradale estremamente pericolosa.

Maltempo in Lombardia, danni estesi e interventi

In Lombardia, i territori di Ostiglia e Revere, situati a cavallo del fiume Po, hanno subito le conseguenze della violenta perturbazione atmosferica. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere alberi e pali della luce e del telefono caduti, con particolari difficoltà nei comuni di Borgo Mantovano, Ostiglia e Magnacavallo. Ad Ostiglia, il vento ha scoperchiato tetti e abbattuto cipressi nella zona del cimitero, ostruendo la provinciale per Melara. Il neosindaco Luciano Barberio è stato in prima linea per coordinare gli interventi di emergenza e liberare le strade bloccate. Anche a Borgo Mantovano, il sindaco Alberto Borsari ha segnalato la caduta di numerosi alberi, in particolare in strada Ronchi, e ha invitato la popolazione a evitare l’arteria stradale. Numerosi i danni anche alle coltivazioni della zona.

In provincia di Pavia, un violento temporale ha colpito gran parte del territorio ieri pomeriggio, accompagnato da forti raffiche di vento. La zona della Lomellina è stata la più colpita, con Vigevano che ha visto un tetto danneggiato e numerosi alberi caduti lungo la strada tra Tromello e Ottobiano. Allagamenti sono stati segnalati nelle aree di Rosasco, Robbio e Sant’Angelo Lomellina. Anche a Pavia città, in particolare nella zona del Policlinico San Matteo, così come a Voghera, Garlasco, Siziano e Bornasco, si sono registrate cadute di alberi. A Giussago, il vento ha scoperchiato alcuni tetti, con i vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi di emergenza.

Violenta grandinata a Morano sul Po, nell'Alessandrino

Anche oggi forti temporali colpiscono il Piemonte

