Il maltempo non molla la presa al Nord, temporali in atto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia | LIVE

MeteoWeb

Una perturbazione in transito sull’Italia sta ancora insistendo sul Nord Italia, con parziale coinvolgimento di alcune zone del Centro, e in particolare di Marche, Umbria e Toscana. Forti temporali hanno interessato nelle scorse ore Mantovano, Polesine, delta del Po, Veronese e Vicentino. Piogge e rovesci temporaleschi anche intensi stanno interessando infatti gran parte del Veneto, dalle basse pianure alle pedemontane, così come la pedemontana pordenonese. Al momento (dalla mezzanotte), si registrano 47 mm ad Altavilla Vicentina (VI) e Ne (GE), 55 mm a Carpenedolo (BS), 52 mm a Montichiari (BS), 40 mm a Prato e Pistoia, 41 mm a Pojana Maggiore (VI), 33 mm a Padova e Treviso.

Nel corso del giorno, e in particolare nel pomeriggio-sera, rovesci e temporali isolati, anche intensi, interesseranno nuovamente il Nord Italia, Toscana, Umbria e Marche.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.