Il Tour de France è partito da Firenze: condizioni meteo estreme già nella prima tappa

E’ partito il Tour de France che quest’anno ha scelto l’Italia per un tributo speciale ai grandi campioni del passato: la prima tappa, da Firenze a Rimini, si sta svolgendo in un clima di grande festa, ma anche con condizioni meteo estreme. I corridori sono partiti pochi minuti fa da Firenze in condizioni di grande caldo: la temperatura è di +35°C con un forte sole.

Già dopo pochi chilometri della corsa, infatti, il gruppo s’è fermato e ha lasciato andare i primi fuggitivi, mentre i ciclisti vanno alle ammiraglie dove cercano cubetti di ghiaccio da inserire sotto le magliette e borracce d’acqua fredda da bere per mitigare la calura. Si stanno dirigendo verso l’Appennino: la tappa è lunga 206km con 3.600 metri di dislivello e prevede sette salite davvero esplosive. Al momento la corsa è nel Mugello: mancano 180km al traguardo e ci sono sette fuggitivi con oltre un minuto e mezzo di vantaggio sul gruppo. E’ una situazione anomala, condizionata dal grande caldo, altrimenti il ritmo di gara sarebbe stato molto più alto vista la posta in palio: è la prima tappa e oltre alla vittoria parziale si assegnano tutte le maglie di leader.

All’arrivo di Rimini sono già iniziate grandi celebrazioni per commemorare Marco Pantani, il compianto Pirata, campionissimo amato in Francia forse ancor più che in patria.

