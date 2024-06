Imminente esplosione cosmica “irripetibile” visibile a occhio nudo, anche la NASA si prepara

MeteoWeb

Quest’estate, astronomi professionisti e amatoriali di tutto il mondo punteranno gli occhi su una piccola costellazione del cielo notturno. Non saranno però le 7 stelle della Corona Boreale, la “Corona del Nord”, a catturare la loro attenzione, bensì un punto oscuro tra di queste dove è imminente una nova, così luminosa da essere visibile a occhio nudo dalla Terra.

Un evento unico

“È un evento irripetibile che creerà molti nuovi astronomi, dando ai giovani un evento cosmico che potranno osservare personalmente, porre domande e raccogliere dati,” ha affermato Rebekah Hounsell, del Goddard Space Flight Center della NASA. “Sarà carburante per la prossima generazione di scienziati“.

Il sistema binario T Coronae Borealis

T Coronae Borealis, conosciuta dagli astronomi semplicemente come “T CrB”, è un sistema binario situato nella Corona Boreale, a circa 3mila anni luce dalla Terra. Il sistema è composto da una nana bianca, un residuo di stella delle dimensioni della Terra con una massa comparabile a quella del nostro Sole, e da una gigante rossa antica che viene lentamente spogliata del suo idrogeno dalla potente attrazione gravitazionale della nana bianca.

L’idrogeno della gigante rossa si accumula sulla superficie della nana bianca, causando un aumento di pressione e calore. Alla fine, ciò innesca un’esplosione termonucleare abbastanza grande da espellere il materiale accumulato. Per T CrB, questo evento sembra ripetersi, in media, ogni 80 anni.

Nova e supernova

Hounsell ha evidenziato che una nova non va confusa con una supernova, un’esplosione finale e titanica che distrugge alcune stelle morenti. In un evento di nova, la nana bianca rimane intatta, inviando il materiale accumulato nello Spazio con un lampo abbagliante. Questo ciclo può ripetersi nel tempo, un processo che può continuare per decine o centinaia di migliaia di anni.

L’attesa del grande evento

La prima osservazione registrata della nova di T CrB risale a più di 800 anni fa, nell’autunno del 1217, quando un uomo di nome Burchard, abate di Ursberg, Germania, notò “una stella debole che per un certo tempo brillava con grande luce“. L’ultima volta che la nova di T CrB è stata vista dalla Terra risale al 1946. Il suo comportamento negli ultimi 10 anni appare molto simile a quello osservato nel periodo precedente all’eruzione del 1946. Se il pattern continuerà, alcuni ricercatori affermano che la nova potrebbe verificarsi entro settembre 2024.

Cosa aspettarsi e come osservare l’esplosione cosmica

Gli skywatcher devono cercare la Corona Boreale, una curva a ferro di cavallo di stelle a Ovest della costellazione di Ercole, visibile in notti limpide. Può essere individuata tracciando una linea retta tra le 2 stelle più luminose dell’emisfero boreale, Arturo e Vega, che porterà gli osservatori a Ercole e alla Corona Boreale. L’esplosione cosmica sarà breve: sarà visibile a occhio nudo per meno di una settimana, ma Hounsell ritiene che sarà uno spettacolo notevole.

Un approccio scientifico coordinato

Elizabeth Hays, responsabile del laboratorio di fisica delle astroparticelle del Goddard, concorda. Parte del divertimento nella preparazione per osservare l’evento è vedere l’entusiasmo tra gli appassionati di astronomia, il cui interesse per i fenomeni spaziali estremi ha sostenuto una lunga e gratificante collaborazione con la NASA.

“I citizen scientist e gli appassionati di Spazio cercano sempre quei segnali forti e luminosi che identificano gli eventi di nova e altri fenomeni,” ha spiegato Hays. “Utilizzando i social media e le email, inviano avvisi istantanei. Contiamo su quella interazione globale anche questa volta con T CrB“.

Il telescopio spaziale Fermi della NASA, che osserva i raggi gamma dall’orbita terrestre bassa dal 2008, è pronto a osservare T CrB quando l’eruzione della nova sarà rilevata, insieme ad altre missioni spaziali come il telescopio spaziale James Webb, l’osservatorio Neil Gehrels Swift, IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer), NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array), NICER (Neutron star Interior Composition Explorer) e INTEGRAL dell’Agenzia Spaziale Europea. Numerosi radiotelescopi e strumenti ottici basati a terra, incluso il Very Large Array del National Radio Astronomy Observatory nel New Mexico, parteciperanno all’osservazione. Collettivamente, i vari telescopi e strumenti cattureranno dati attraverso lo spettro della luce visibile e non visibile.

“Osserveremo l’evento di nova al suo apice e durante il suo declino, man mano che l’energia visibile dell’esplosione svanirà,” ha spiegato Hounsell. “È però altrettanto importante ottenere dati durante la fase iniziale di aumento verso l’eruzione, quindi i dati raccolti da quei ferventi cittadini scienziati che ora sono alla ricerca della nova contribuiranno notevolmente ai nostri risultati“.

Una rara opportunità di ricerca

Per i ricercatori astrofisici, ciò promette una rara opportunità di fare nuova luce sulla struttura e le dinamiche delle esplosioni stellari ricorrenti come questa. “Tipicamente, gli eventi di nova sono così deboli e lontani che è difficile identificare chiaramente dove è concentrata l’energia eruttiva,” ha sottolineato Hays. “Questa sarà davvero vicina, con molti occhi puntati su di essa, studiando le varie lunghezze d’onda e speriamo di ottenere dati per iniziare a svelare la struttura e i processi specifici coinvolti. Non vediamo l’ora di ottenere il quadro completo di ciò che sta accadendo“.

Alcuni di quegli occhi saranno completamente nuovi. Gli osservatori di raggi gamma non esistevano l’ultima volta che T CrB era esplosa nel 1946, e la capacità di polarizzazione di IXPE, che identifica l’organizzazione e l’allineamento delle onde elettromagnetiche per determinare la struttura e i processi interni dei fenomeni ad alta energia, è uno strumento completamente nuovo nell’astronomia a raggi X. Combinando i loro dati, potremo ottenere una comprensione senza precedenti dei cicli di vita dei sistemi binari e dei potenti processi stellari che li alimentano.

Esplosione cosmica, in evento da non perdere

C’è la possibilità che settembre passi senza la tanto attesa esplosione cosmica di T CrB? Gli esperti concordano sul fatto che non ci sono garanzie, ma la speranza è alta. “Le novae ricorrenti sono imprevedibili e contraddittorie,” ha precisato Koji Mukai, ricercatore astrofisico del Goddard. “Quando pensi che non possano seguire un certo schema, lo fanno – e non appena inizi a contare sul fatto che ripetano lo stesso schema, si discostano completamente. Vedremo come si comporterà T CrB“.

